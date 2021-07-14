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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Химки - Сочи
Химки - Сочи: обзор матча 14 июля 2021
Химки
14.07.2021, среда, 18:00
Кубок Париматч Премьер, 2 тур
2 : 3
Завершен
Сочи
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Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
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1 : 1
10.05.2025
Химки
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Химки
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Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
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27.04.2025
Акрон
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30.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
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Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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