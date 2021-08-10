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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Стивенидж - Лутон Таун
Стивенидж - Лутон Таун: обзор матча 10 августа 2021
Стивенидж
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Лутон Таун
2'
E. List
26'
B. Coker
5'
К. Джером
40'
А. Мускве
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стивенидж - Лутон Таун
ГОЛ!
Д. Ривс
3:0
Пенальти не реализован!
Д. Перейра
ГОЛ!
Л. Джеймс-Уилдин
2:0
Пенальти не реализован!
К. Мендес
ГОЛ!
C. Lines
1:0
Пенальти не реализован!
Г. Корник
79'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
E. Lee
Замена
J. Smith
️️️️
C. Carter
77'
72'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Джером
72'
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Мускве
Замена
C. Lines
️️️️
E. List
70'
Замена
L. Norris
️️️️
Д. Рид
59'
58'
Желтая карточка
Г. Ри
56'
Желтая карточка
Г. Ошо
44'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
40'
ГОЛ! 2:2!
А. Мускве
Пас отдал
П. Киосо
ГОЛ! 2:1!
B. Coker
26'
5'
ГОЛ! 1:1!
К. Джером
Пас отдал
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
T. Vancooten
4'
ГОЛ! 1:0!
E. List
Пас отдал
E. Osborne
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Джейк Ривс
ЦП
24
Elliot Osborne
ЦП
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
10
E. List
ЦФ
0
C. Carter
ЦФ
8
Джейк Тэйлор
ЦФ
3
Ben Coker
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
0
S. Cuthbert
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
33
Sam Beckwith
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Стивенидж
13
Sacha Bastien
ВР
26
Alfie Williams
ЦП
18
Luke Norris
ЦФ
14
Chris Lines
ЦФ
23
Jack Smith
ЦФ
24
Ross Marshall
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
Лутон Таун
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
32
Гарри Истед
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
2-5
94
Ананг
23
Ривс
24
8
Тэйлор
0
15
3
0
2-2-5
1
Ши
15
Локьер
4
Ошо
16
Ри
23
Лэнсбери
30
Киосо
35
Джером
18
15
Мускве
33
9
Рид
18
18
9
Рид
10
14
14
10
0
23
23
0
18
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
18
15
Мускве
19
Перейра
19
Перейра
15
Мускве
35
Джером
23
Корник
23
Корник
35
Джером
Остались в запасе
Стивенидж
Лутон Таун
13
Sacha Bastien
ВР
26
Alfie Williams
ЦП
24
Ross Marshall
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Гарри Истед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Sacha Bastien
ВР
26
Alfie Williams
ЦП
24
Ross Marshall
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
Остались в запасе
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Гарри Истед
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Стивенидж - Лутон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Ламекс Стэдиум
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