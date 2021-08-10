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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Донкастер Роверс
Уолсолл - Донкастер Роверс: обзор матча 10 августа 2021
Уолсолл
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уолсолл - Донкастер Роверс
Пенальти не реализован!
E. Williams
Пенальти не реализован!
J. Earing
Пенальти не реализован!
E. Osadebe
ГОЛ!
B. Close
2:1
ГОЛ!
K. Phillips
2:0
Пенальти не реализован!
D. Gardner
ГОЛ!
К. Уилкинсон
1:0
Замена
S. Ward
️️️️
T. Leak
79'
Замена
J. Earing
️️️️
T. Shade
70'
Желтая карточка
E. Osadebe
60'
Замена
L. Kinsella
️️️️
Й. Лабади
56'
36'
Желтая карточка
B. Close
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
19
Carl Rushworth
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
18
Tom Leak
ЦП
15
Zak Mills
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
17
Йосс Лабади
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Донкастер Роверс
15
Джон Босток
ЦП
18
Aidan Barlow
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
0
R. Williams
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
24
Cameron John
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
19
Dan Gardner
ЦФ
0
E. Williams
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Уолсолл
3
Stephen Ward
ЦЗ
20
Sam Perry
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
15
Alfie Bates
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
6
Мэнни Монте
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Донкастер Роверс
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
0
L. Hasani
ЦФ
1-3-5
19
3
Тэйлор
6
17
18
14
5
11
17
Лабади
10
Уилкинсон
1-5
15
Босток
24
9
Богль
0
19
33
18
3
3
18
17
21
21
17
17
Лабади
4
4
17
Лабади
Остались в запасе
Уолсолл
Донкастер Роверс
20
Sam Perry
ЦП
15
Alfie Bates
ЦФ
6
Мэнни Монте
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
0
L. Hasani
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
20
Sam Perry
ЦП
15
Alfie Bates
ЦФ
6
Мэнни Монте
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Остались в запасе
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
0
L. Hasani
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Уолсолл - Донкастер Роверс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
0 : 0
14.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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