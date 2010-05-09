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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Бари
Удинезе - Бари: обзор матча 09 мая 2010
Удинезе
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 3
Завершен
Бари
21'
А. Ди Натале
26'
С. Пепе
62'
А. Ди Натале
18'
П. Баррето
39'
В. Коман
90'
С. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Бари
Желтая карточка
С. Ханданович
ГОЛ! 3:3!
С. Альмирон
Замена
️️️️
А. Санчес
Замена
М. Пизано
️️️️
А. Паризи
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Г. Сикейра
️️️️
Д. Паскуале
Замена
С. Альмирон
️️️️
В. Коман
ГОЛ! 3:2!
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Лукович
Замена
К. Стеллини
️️️️
Н. Бельмонте
ГОЛ! 2:2!
В. Коман
Желтая карточка
Н. Бельмонте
ГОЛ! 2:1!
С. Пепе
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
20'
Желтая карточка
П. Баррето
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
16'
Пенальти не реализован!
П. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Рикардо Чара
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Марко Пизано
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
3-2-3-2
1
Ханданович
46
Ферронетти
3
Лукович
25
Сапата
26
Паскуале
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
3
Пепе
10
Ди Натале
4
Санчес
4-4-2
93
Паделли
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
21
Паризи
27
Альварес
78
Коман
5
Донати
14
Гацци
10
Баррето
69
Меджиорини
26
Паскуале
6
Сикейра
6
Сикейра
26
Паскуале
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
21
Паризи
26
Пизано
26
Пизано
21
Паризи
14
Бельмонте
0
Стеллини
0
Стеллини
14
Бельмонте
78
Коман
4
Альмирон
4
Альмирон
78
Коман
Остались в запасе
Удинезе
Бари
33
Рикардо Чара
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
10
Педро Камата
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
33
Рикардо Чара
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
10
Педро Камата
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Удинезе - Бари
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Удинезе Арена
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