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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 12 февраля 2022
Халл Сити
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
57'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Фулхэм
89'
Желтая карточка
Б. Рид
Замена
Д. Монкур
️️️️
Р. Лонгман
81'
79'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
76'
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
76'
Замена
Х. Рид
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Слатер
75'
Замена
Т. Смит
️️️️
М. Форсс
72'
Желтая карточка
Б. Флеминг
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Желтая карточка
Р. Слатер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Халл Сити
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
2-2-1-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
2
Койл
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
27
Слатер
19
Флеминг
24
Гривз
47
Лонгман
88
Форсс
4-1-1-3-1
1
Родак
3
Уильямс
3
Рим
4
Адарабиойо
33
Робинсон
15
Чалоба
10
Кэрни
10
Уилсон
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
47
Лонгман
20
Монкур
20
Монкур
47
Лонгман
88
Форсс
29
Смит
29
Смит
88
Форсс
27
Слатер
5
Доэрти
5
Доэрти
27
Слатер
10
Кэрни
6
Рид
6
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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