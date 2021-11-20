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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Барнсли
Фулхэм - Барнсли: обзор матча 20 ноября 2021
Фулхэм
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 1
Завершен
Барнсли
24'
А. Митрович
34'
Ф. Карвалью
72'
Н. Кебану
81'
Х. Уилсон
78'
В. Адебойежо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Барнсли
Замена
Д. Брайан
️️️️
Э. Робинсон
85'
ГОЛ! 4:1!
Х. Уилсон
81'
Замена
Д. Онома
️️️️
Т. Кэрни
80'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Х. Рид
80'
78'
ГОЛ! 3:1!
В. Адебойежо
75'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Моррис
75'
Замена
Я. Мун
️️️️
Р. Палмер
ГОЛ! 3:0!
Н. Кебану
Пас отдал
Х. Уилсон
72'
54'
Замена
А. Исека
️️️️
Д. Фризер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Карвалью
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
К. Тете
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
6
Гектор
3
Рим
2
Тете
10
Кэрни
6
Рид
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
4-3-1-2
40
Коллинс
28
Уильямс
6
Хелик
5
Андерсен
6
Сиббик
4
Стайлс
17
Палмер
19
Бенсон
28
Фризер
12
Вудроу
9
Моррис
33
Робинсон
23
Брайан
23
Брайан
33
Робинсон
6
Рид
14
Сери
14
Сери
6
Рид
10
Кэрни
17
Онома
17
Онома
10
Кэрни
17
Палмер
4
Мун
4
Мун
17
Палмер
9
Моррис
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Моррис
28
Фризер
9
Исека
9
Исека
28
Фризер
Остались в запасе
Фулхэм
Барнсли
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Фулхэм - Барнсли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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