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Англия. Чемпионшип
Ковентри - Фулхэм
Ковентри - Фулхэм: обзор матча 02 октября 2021
Ковентри
02.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
4 : 1
Завершен
Фулхэм
47'
В. Дьекереш
51'
М. Гудден (П)
61'
Я. Матсен
70'
В. Дьекереш
18'
К. МакФадзин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Фулхэм
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
89'
86'
Желтая карточка
Э. Робинсон
ГОЛ! 4:1!
В. Дьекереш
70'
69'
Желтая карточка
Д. Одои
68'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Б. Рид
68'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Кебану
66'
Желтая карточка
А. Митрович
Желтая карточка
Я. Матсен
63'
ГОЛ! 3:1!
Я. Матсен
61'
56'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Д. Онома
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Гудден
51'
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
47'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. МакФадзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
4
Келли
5
Хайам
5
МакФадзин
25
Дабо
18
Шиф
4-1-3-2
13
Газзанига
3
Одои
26
Моусон
3
Рим
33
Робинсон
6
Рид
10
Уилсон
17
Онома
92
Кебану
9
Митрович
14
Рид
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
17
Онома
14
Сери
14
Сери
17
Онома
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
92
Кебану
14
Рид
9
Муньис
9
Муньис
14
Рид
Остались в запасе
Ковентри
Фулхэм
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ковентри - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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