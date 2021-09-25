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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Фулхэм
Бристоль Сити - Фулхэм: обзор матча 25 сентября 2021
Бристоль Сити
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
79'
К. Палмер
50'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Фулхэм
90'
Желтая карточка
Х. Рид
ГОЛ! 1:1!
К. Палмер
79'
78'
Желтая карточка
Б. Рид
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Таннер
76'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Т. Бакинсон
64'
Замена
N. Baker
️️️️
К. Принг
64'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
46'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Д. Онома
46'
Замена
Х. Рид
️️️️
Н. Чалоба
30'
Желтая карточка
Н. Чалоба
Желтая карточка
К. Принг
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
2-1-5
25
Бентли
26
Калас
12
Дасилва
37
Джеймс
19
Таннер
21
Уэллс
18
Мартин
19
Бакинсон
3
Принг
4-1-1-3-1
13
Газзанига
3
Одои
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
15
Чалоба
14
Сери
10
Уилсон
14
Рид
17
Онома
9
Митрович
3
Принг
6
6
3
Принг
19
Бакинсон
8
Уилльямс
8
Уилльямс
19
Бакинсон
19
Таннер
45
Палмер
45
Палмер
19
Таннер
17
Онома
92
Кебану
92
Кебану
17
Онома
15
Чалоба
6
Рид
6
Рид
15
Чалоба
Остались в запасе
Бристоль Сити
Фулхэм
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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