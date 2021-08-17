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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Фулхэм
Миллуолл - Фулхэм: обзор матча 17 августа 2021
Миллуолл
17.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
87'
Б. Афобе
3'
А. Митрович
8'
Ф. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
А. Митрович
90'
Замена
Э. Моусон
️️️️
Н. Кебану
Желтая карточка
Д. Купер
89'
Желтая карточка
Д. Эванс
88'
ГОЛ! 1:2!
Б. Афобе
Пас отдал
M. Smith
87'
86'
Замена
Д. Брайан
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. Кифтенбельд
79'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Р. Леонард
79'
Желтая карточка
С. Мэлони
54'
Замена
M. Smith
️️️️
М. Ромео
46'
46'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Д. Онома
Желтая карточка
М. Ромео
19'
8'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Н. Кебану
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Ромео
5
Купер
5
Баллард
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
6
Сэйвилл
18
Леонард
23
Афобе
4-1-3-2
13
Газзанига
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
14
Сери
8
Иван Кавалейру
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
17
Онома
8
Кифтенбельд
12
Эванс
12
Эванс
8
Кифтенбельд
2
Ромео
17
17
2
Ромео
18
Леонард
20
МакНамара
20
МакНамара
18
Леонард
17
Онома
99
Ангисса
99
Ангисса
17
Онома
8
Иван Кавалейру
23
Брайан
23
Брайан
8
Иван Кавалейру
92
Кебану
26
Моусон
26
Моусон
92
Кебану
Остались в запасе
Миллуолл
Фулхэм
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
1
Марек Родак
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
Статистика матча Миллуолл - Фулхэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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