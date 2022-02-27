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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Хартберг
Штурм - Хартберг: обзор матча 27 февраля 2022
Штурм
27.02.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Хартберг
56'
С. Хирлендер
75'
Г. Вютрих
90'
Р. Хойлунд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Хартберг
Желтая карточка
Л. Кронбергер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Хойлунд
90'
89'
Желтая карточка
Р. Свете
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Я. Яншер
86'
82'
Замена
М. Хорват
️️️️
Ю. Хайль
79'
Замена
M. Gollner
️️️️
М. Зоннляйтнер
Замена
М. Вельс
️️️️
А. Прасс
77'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
77'
ГОЛ! 2:0!
Г. Вютрих
75'
Желтая карточка
Р. Хойлунд
70'
68'
Желтая карточка
Т. Кайнц
64'
Замена
P. Sturm
️️️️
Н. Ниман
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Ньянгбо
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Хирлендер
Пас отдал
А. Прасс
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
9
Окан Айдын
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
25
Хирлендер
89
Яншер
7
Ньянгбо
19
Хойлунд
3-2-1-1-3
1
Свете
29
Фаркаш
23
Кайнц
15
6
Зоннляйтнер
14
Клем
28
Хайль
10
Авдияй
5
Диарра
24
Тадич
7
Ниман
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
7
Ньянгбо
30
Кюн
30
Кюн
7
Ньянгбо
22
Прасс
37
Вельс
37
Вельс
22
Прасс
89
Яншер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
89
Яншер
6
Зоннляйтнер
4
4
6
Зоннляйтнер
28
Хайль
11
Хорват
11
Хорват
28
Хайль
7
Ниман
18
18
7
Ниман
Остались в запасе
Штурм
Хартберг
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
9
Окан Айдын
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
9
Окан Айдын
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Штурм - Хартберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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