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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Хартберг
Зальцбург - Хартберг: обзор матча 04 декабря 2021
Зальцбург
04.12.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Хартберг
79'
Р. Кристенсен
86'
Ж. Онгуене
10'
Н. Ниман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Хартберг
87'
Замена
P. Erhardt
️️️️
М. Хорват
ГОЛ! 2:1!
Ж. Онгуене
86'
Желтая карточка
К. Адейеми
80'
80'
Желтая карточка
Р. Свете
ГОЛ! 1:1!
Р. Кристенсен
Пас отдал
Б. Шешко
79'
74'
Замена
P. Sturm
️️️️
Н. Ниман
66'
Желтая карточка
Д. Авдияй
Замена
Н. Капалдо
️️️️
А. Бернед
62'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
62'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
М. Дьямбу
62'
19'
Желтая карточка
М. Хорват
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ниман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Кен
17
Ульмер
68
Онгуене
28
Соле
5
Кристенсен
6
Дьямбу
13
Зайвальд
24
Сучич
24
Бернед
14
Адейеми
20
Адаму
3-2-1-1-3
1
Свете
15
28
Хайль
4
14
Клем
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
10
Авдияй
24
Тадич
7
Ниман
11
Хорват
24
Бернед
24
Капалдо
24
Капалдо
24
Бернед
6
Дьямбу
11
Ааронсон
11
Ааронсон
6
Дьямбу
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
11
Хорват
6
6
11
Хорват
7
Ниман
18
18
7
Ниман
Остались в запасе
Зальцбург
Хартберг
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Зальцбург - Хартберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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