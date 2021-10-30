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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Хартберг
Альтах - Хартберг: обзор матча 30 октября 2021
Альтах
30.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Хартберг
17'
Н. Ниман
55'
Ю. Хайль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Хартберг
78'
Замена
P. Erhardt
️️️️
М. Хорват
78'
Замена
Н. Белакович
️️️️
Д. Тадич
77'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Н. Ниман
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ф. Штраус
72'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Й. Тартаротти
71'
Замена
S. Križman
️️️️
П. Ндиайе
71'
59'
Замена
M. Gollner
️️️️
M. Steinwender
55'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Хайль
Пас отдал
D. Stec
Замена
Н. Бишоф
️️️️
М. Турнвальд
46'
Замена
Д. Райтер
️️️️
S. Mischitz
46'
Желтая карточка
М. Турнвальд
32'
Красная карточка
Н. Эдокполор
28'
24'
Замена
М. Джон Лема
️️️️
P. Sturm
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ниман
Пас отдал
Ю. Хайль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
37
Носа Эдокполор
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
12
Sandi Križman
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
10
Неманья Белакович
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
4-3-3
16
4
Штраус
14
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
5
Ндиайе
27
Хаудум
20
Тартаротти
9
Нухиу
33
37
Эдокполор
3-2-1-4
1
Свете
14
Клем
22
28
Хайль
15
31
Роттер
23
Кайнц
11
Хорват
7
Ниман
24
Тадич
18
34
Турнвальд
27
Бишоф
27
Бишоф
34
Турнвальд
4
Штраус
19
Айгнер
19
Айгнер
4
Штраус
14
29
Райтер
29
Райтер
14
20
Тартаротти
16
Шрайнер
16
Шрайнер
20
Тартаротти
5
Ндиайе
12
12
5
Ндиайе
15
4
4
15
18
7
Лема
7
Лема
18
11
Хорват
6
6
11
Хорват
24
Тадич
10
Белакович
10
Белакович
24
Тадич
7
Ниман
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
7
Ниман
Остались в запасе
Альтах
Хартберг
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Альтах - Хартберг
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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