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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Штурм
Хартберг - Штурм: обзор матча 03 октября 2021
Хартберг
03.10.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Штурм
19'
М. Хорват
21'
Н. Ниман
81'
P. Sturm
48'
Я. Яншер (П)
87'
А. Ньянгбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Штурм
87'
ГОЛ! 3:2!
А. Ньянгбо
82'
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Н. Гейрхофер
ГОЛ! 3:1!
P. Sturm
81'
Замена
P. Erhardt
️️️️
Ю. Хайль
75'
Замена
P. Sturm
️️️️
Н. Ниман
75'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Д. Авдияй
75'
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Яншер
Желтая карточка
Ю. Хайль
47'
46'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
Л. Ягер
46'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
М. Саркария
46'
Замена
А. Прасс
️️️️
А. Данте
46'
Замена
И. Любич
️️️️
А. Кюн
Замена
M. Steinwender
️️️️
M. Gollner
35'
ГОЛ! 2:0!
Н. Ниман
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Хорват
19'
Замена
R. Sallinger
️️️️
Р. Свете
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
10
Неманья Белакович
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Свете
4
6
Зоннляйтнер
31
Роттер
14
Клем
22
23
Кайнц
10
Авдияй
11
Хорват
7
Ниман
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
30
Кюн
11
Саркария
9
Йебоа
1
Свете
1
1
1
Свете
4
15
15
4
10
Авдияй
34
Шмербек
34
Шмербек
10
Авдияй
28
Хайль
6
6
28
Хайль
7
Ниман
18
18
7
Ниман
35
Гейрхофер
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
17
Ягер
70
Газибегович
70
Газибегович
17
Ягер
44
Данте
22
Прасс
22
Прасс
44
Данте
30
Кюн
77
Любич
77
Любич
30
Кюн
11
Саркария
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
11
Саркария
Остались в запасе
Хартберг
Штурм
27
Thomas Kofler
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
27
Thomas Kofler
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Штурм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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