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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 03 октября 2021
Зальцбург
03.10.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
ЛАСК
19'
Н. Капалдо
45+2'
М. Вебер
57'
К. Адейеми
90+3'
К. Моншейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - ЛАСК
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
К. Моншейн
Пас отдал
М. Рагуц
89'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
81'
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Михорль
Замена
Л. Сучич
️️️️
Н. Зайвальд
77'
70'
Замена
К. Моншейн
️️️️
Х. Балич
69'
Желтая карточка
Ф. Флеккер
69'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Адейеми
62'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Шешко
61'
60'
Замена
М. Рагуц
️️️️
А. Шмидт
60'
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
П. Филипович
ГОЛ! 3:0!
К. Адейеми
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Вебер
45'
+2
43'
Желтая карточка
П. Филипович
Замена
К. Лудевиг
️️️️
Бернардо
28'
Желтая карточка
Бернардо
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Капалдо
Пас отдал
Б. Ааронсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
34
Ян Боллер
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
68
Онгуене
8
Вебер
13
Бернардо
5
Кристенсен
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
14
Адейеми
11
Ааронсон
30
Шешко
1-1-3-1-4
30
Шлагер
15
Марешич
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
29
Флеккер
18
Балич
13
Шмидт
30
Хорват
34
Боллер
30
Шешко
19
Окафор
19
Окафор
30
Шешко
13
Бернардо
29
Лудевиг
29
Лудевиг
13
Бернардо
13
Зайвальд
24
Сучич
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Адейеми
20
Адаму
20
Адаму
14
Адейеми
5
Филипович
33
Лукенедер
33
Лукенедер
5
Филипович
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
34
Михорль
20
Хонг
20
Хонг
34
Михорль
13
Шмидт
9
Рагуц
9
Рагуц
13
Шмидт
18
Балич
14
Моншейн
14
Моншейн
18
Балич
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
58
Нико Мантль
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Лукас Гргич
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Лукас Гргич
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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