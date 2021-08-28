Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Зальцбург
Хартберг - Зальцбург: обзор матча 28 августа 2021
Хартберг
28.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
44'
Н. Капалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Зальцбург
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
D. Stec
90'
+2
Замена
М. Джон Лема
️️️️
Т. Роттер
75'
Замена
Н. Ниман
️️️️
Ю. Хайль
75'
Замена
M. Schantl
️️️️
T. Kofler
67'
Замена
P. Erhardt
️️️️
Т. Кайнц
67'
64'
Замена
М. Бериша
️️️️
К. Адейеми
64'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
64'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
А. Бернед
Желтая карточка
D. Stec
63'
46'
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Кьергор
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. Капалдо
Пас отдал
Ж. Адаму
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-2-1-3
1
Свете
6
Зоннляйтнер
4
27
31
Роттер
22
23
Кайнц
11
Хорват
24
Тадич
30
Хорват
3-4-2-1
16
Кен
13
Бернардо
91
Пиатковски
8
Вебер
24
Капалдо
24
Бернед
13
Зайвальд
16
Юнузович
14
Кьергор
14
Адейеми
20
Адаму
22
33
Лукенедер
33
Лукенедер
22
23
Кайнц
6
6
23
Кайнц
31
Роттер
7
Лема
7
Лема
31
Роттер
27
22
22
27
28
Хайль
7
Ниман
7
Ниман
28
Хайль
24
Бернед
11
Ааронсон
11
Ааронсон
24
Бернед
14
Кьергор
24
Сучич
24
Сучич
14
Кьергор
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
14
Адейеми
20
Бериша
20
Бериша
14
Адейеми
Остались в запасе
Хартберг
Зальцбург
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Зальцбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+