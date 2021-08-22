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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Хартберг
ЛАСК - Хартберг: обзор матча 22 августа 2021
ЛАСК
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хартберг
78'
Ф. Флеккер
69'
С. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Хартберг
Замена
S. Radulovic
️️️️
Х. Хонг
84'
81'
Замена
M. Gollner
️️️️
Т. Роттер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Флеккер
Пас отдал
Х. Хонг
78'
72'
Замена
P. Erhardt
️️️️
D. Stec
69'
ГОЛ! 0:1!
С. Хорват
Замена
М. Рагуц
️️️️
А. Шмидт
69'
61'
Замена
М. Хорват
️️️️
Н. Ниман
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Балич
57'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Р. Реннер
57'
Замена
Д. Холланд
️️️️
А. Андраде
56'
Желтая карточка
Я. Боллер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
1-3-5
30
Шлагер
16
Андраде
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
18
Балич
34
Боллер
19
Поцман
20
Хонг
9
Карамоко
3-2-1-3
1
Свете
28
Хайль
27
31
Роттер
33
Лукенедер
22
23
Кайнц
30
Хорват
7
Ниман
26
36
Реннер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Реннер
16
Андраде
8
Холланд
8
Холланд
16
Андраде
20
Хонг
16
16
20
Хонг
18
Балич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
18
Балич
13
Шмидт
9
Рагуц
9
Рагуц
13
Шмидт
31
Роттер
4
4
31
Роттер
22
6
6
22
7
Ниман
11
Хорват
11
Хорват
7
Ниман
Остались в запасе
ЛАСК
Хартберг
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Хартберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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