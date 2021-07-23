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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 23 июля 2021
Штурм
23.07.2021, пятница, 21:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
11'
А. Ульмер (АГ)
69'
К. Адейеми
76'
Р. Кристенсен
86'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Зальцбург
Замена
️️️️
К. Йебоа
90'
87'
Замена
А. Бернед
️️️️
Б. Ааронсон
87'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Адейеми
86'
ГОЛ! 1:3!
К. Адейеми
81'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Данте
79'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кристенсен
Пас отдал
К. Адейеми
Желтая карточка
А. Прасс
71'
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Адейеми
Пас отдал
З. Юнузович
Замена
А. Прасс
️️️️
А. Кюн
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ульмер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
1-4-5
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
44
Данте
8
Китеишвили
89
Яншер
25
Хирлендер
5
Вютрих
9
Йебоа
30
Кюн
22
Аффенгрубер
70
Газибегович
4-2-2-1
58
Мантль
5
Кристенсен
28
Соле
8
Вебер
17
Ульмер
13
Зайвальд
16
Юнузович
11
Ааронсон
14
Адейеми
30
Шешко
44
Данте
11
Саркария
11
Саркария
44
Данте
30
Кюн
22
Прасс
22
Прасс
30
Кюн
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
11
Ааронсон
24
Бернед
24
Бернед
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Адаму
20
Адаму
14
Адейеми
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
77
Иван Любич
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
4
Мохамед Камара
ОП
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
77
Иван Любич
ЦП
Остались в запасе
4
Мохамед Камара
ОП
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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