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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Труа
Ренн - Труа: обзор матча 20 февраля 2022
Ренн
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
4 : 1
Завершен
Труа
14'
С. Гирасси
20'
С. Гирасси
75'
М. Терье
86'
Г. Лаборд (П)
39'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Труа
90'
+2
Желтая карточка
И. Каборе
Замена
️️️️
Г. Лаборд
90'
88'
Желтая карточка
Й. Салмье
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Г. Лаборд
86'
82'
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
Э. Палмер-Браун
82'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
Замена
А. Трюффер
️️️️
С. Гирасси
76'
ГОЛ! 3:1!
М. Терье
Пас отдал
Л. Майер
75'
60'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
М. Бальде
60'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Р. Куаме
60'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
И. Угбо
54'
Желтая карточка
Ф. Тардье
49'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
39'
ГОЛ! 2:1!
И. Угбо
Пас отдал
Й. Салмье
ГОЛ! 2:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Мелинг
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
14'
Желтая карточка
С. Гирасси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомис
24
Мелинг
21
Агер
17
Омари
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
3-4-1-1-1
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
23
Рами
12
Каборе
5
Тардье
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
17
Бальде
99
Угбо
9
Гирасси
3
Трюффер
3
Трюффер
9
Гирасси
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
14
Палмер-Браун
4
Бьянсон
4
Бьянсон
14
Палмер-Браун
26
Куаме
5
Дингом
5
Дингом
26
Куаме
17
Бальде
35
Мотиба
35
Мотиба
17
Бальде
99
Угбо
7
Тузгар
7
Тузгар
99
Угбо
Остались в запасе
Ренн
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Ренн - Труа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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