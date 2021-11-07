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Лорьян - Брест

07.11.2021, Воскресенье, 17:00 мск Лорьян, стадион Мустуар Франция. Лига 1, 13 тур Лорьян - Брест
Франция. Лига 1 (2020/2021)
31 тур
4 апреля, воскресенье 16:00 Лорьян 1:0 Брест
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Брест 3:2 Лорьян
Франция. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
5 января, воскресенье 16:15 Лорьян 2:1 Брест
Товарищеские матчи 2013

20 июня, четверг 20:00 Лорьян 1:1 Брест
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:00 Лорьян 4:0 Брест
11 тур
2 ноября, пятница 23:45 Брест 2:0 Лорьян
Франция. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
27 февраля, среда 20:00 Лорьян 3:0 Брест
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Брест
12 тур
29 октября, суббота 21:00 Брест 3:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 21:00 Лорьян 2:0 Брест
5 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Брест 0:0 Лорьян
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/16 финала
21 сентября, вторник 22:45 Лорьян 1:0 Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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