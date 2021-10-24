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Лорьян - Бордо

24.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Лорьян, стадион Мустуар Франция. Лига 1, 11 тур Лорьян - Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
25 апреля, воскресенье 16:00 Лорьян 4:1 Бордо
19 тур
9 января, суббота 23:00 Бордо 2:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Лорьян 1:1 Бордо
12 тур
5 ноября, суббота 22:00 Бордо 2:1 Лорьян
Франция. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
28 февраля, вторник 23:00 Бордо 2:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Бордо 3:0 Лорьян
9 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Лорьян 3:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/4 финала
12 января, вторник 23:00 Бордо 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Лорьян 0:0 Бордо
17 тур
6 декабря, суббота 22:00 Бордо 3:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
25 февраля, вторник 21:30 Бордо 3:2 Лорьян
6 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Лорьян 3:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лорьян
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Лорьян 0:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лорьян
2 тур
13 августа, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 23:00 Лорьян 5:1 Бордо
8 тур
2 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
24 апреля, суббота 21:00 Лорьян 1:0 Бордо
18 тур
19 декабря, суббота 21:00 Бордо 4:1 Лорьян
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/2 финала
17 февраля, среда 22:45 Лорьян 1:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Лорьян
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Лорьян 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
27 января, воскресенье 20:00 Лорьян 1:0 Бордо
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Бордо 2:2 Лорьян
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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