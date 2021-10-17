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Марсель - Лорьян

17.10.2021, Воскресенье, 21:45 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 10 тур Марсель - Лорьян
Франция. Лига 1 (2020/2021)
33 тур
17 апреля, суббота 18:00 Марсель 3:2 Лорьян
8 тур
24 октября, суббота 18:00 Лорьян 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Лорьян 1:4 Марсель
3 тур
26 августа, пятница 21:45 Марсель 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 19:00 Лорьян 1:1 Марсель
10 тур
18 октября, воскресенье 15:00 Марсель 1:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
24 апреля, пятница 21:30 Марсель 3:5 Лорьян
16 тур
2 декабря, вторник 21:00 Лорьян 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 20:00 Марсель 1:0 Лорьян
8 тур
28 сентября, суббота 16:00 Лорьян 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 19:00 Лорьян 0:1 Марсель
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Марсель 0:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
27 апреля, пятница 23:00 Лорьян 2:1 Марсель
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Марсель 2:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Лорьян 2:2 Марсель
3 тур
21 августа, суббота 21:00 Марсель 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Марсель 1:1 Лорьян
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Лорьян 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Лорьян 1:2 Марсель
14 тур
15 ноября, суббота 21:00 Марсель 2:3 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:55 Лорьян 1:2 Марсель
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Марсель 0:0 Лорьян
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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