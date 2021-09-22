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Монпелье - Бордо

22.09.2021, Среда, 20:00 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Франция. Лига 1, 7 тур Монпелье - Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
30 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Монпелье 3:1 Бордо
10 тур
7 ноября, суббота 19:00 Бордо 0:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
2 тур
17 августа, суббота 21:00 Бордо 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
27 тур
5 марта, вторник 21:00 Бордо 1:2 Монпелье
10 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Монпелье 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Монпелье 1:3 Бордо
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Бордо 0:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
18 марта, суббота 22:00 Бордо 5:1 Монпелье
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Монпелье 4:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
9 января, суббота 22:00 Монпелье 0:1 Бордо
10 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Бордо 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 Бордо 2:1 Монпелье
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Монпелье 1:1 Бордо
11 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Бордо 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
13 апреля, суббота 22:00 Бордо 4:2 Монпелье
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 21:45 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 22:00 Монпелье 1:0 Бордо
9 тур
1 октября, суббота 23:00 Бордо 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Монпелье
1 тур
8 августа, воскресенье 23:00 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Монпелье
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Монпелье 0:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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