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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 07 мая 2022
Хоффенхайм
07.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 4
Завершен
Байер
22'
Ж. Рюттер
36'
К. Баумгартнер
34'
П. Шик
73'
М. Диаби
76'
П. Шик
90+1'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Байер
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Л. Аларио
84'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Паулиньо
84'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
П. Шик
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Д. Самассеку
78'
76'
ГОЛ! 2:3!
П. Шик
Пас отдал
Ч. Арангис
73'
ГОЛ! 2:2!
М. Диаби
Пас отдал
П. Шик
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Даббур
70'
Замена
С. Руди
️️️️
К. Баумгартнер
69'
Желтая карточка
М. Даббур
66'
64'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
64'
Замена
Л. Аларио
️️️️
С. Азмун
Замена
И. Бебу
️️️️
Ж. Рюттер
55'
46'
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Хинкапе
ГОЛ! 2:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
П. Кадержабек
36'
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
ГОЛ! 1:0!
Ж. Рюттер
Пас отдал
К. Баумгартнер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-1-3
1
Бауманн
22
Раум
4
Пош
7
Фогт
3
Кадержабек
6
Штиллер
18
Самассеку
14
Баумгартнер
27
Крамарич
10
Рюттер
9
Даббур
4-2-2-2
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
31
Коссуну
20
Арангис
8
Андрих
10
Паулиньо
19
Диаби
14
Шик
20
Азмун
14
Баумгартнер
13
Руди
13
Руди
14
Баумгартнер
18
Самассеку
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Самассеку
9
Даббур
24
Сков
24
Сков
9
Даббур
10
Рюттер
9
Бебу
9
Бебу
10
Рюттер
14
Шик
24
Синкгравен
24
Синкгравен
14
Шик
5
Хинкапе
5
Баккер
5
Баккер
5
Хинкапе
10
Паулиньо
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Паулиньо
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
20
Азмун
27
Аларио
27
Аларио
20
Азмун
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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