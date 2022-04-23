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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 23 апреля 2022
Фрайбург
23.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия М
49'
В. Грифо (П)
61'
К. Гюнтер
80'
Ф. Линхарт
3'
Р. Бенсебаини (П)
13'
Б. Эмболо
90+3'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Боруссия М
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
П. Херрманн
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Р. Салаи
89'
88'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Л. Кюблер
85'
85'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Байер
ГОЛ! 3:2!
Ф. Линхарт
Пас отдал
К. Гюнтер
80'
79'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
М. Эггештайн
73'
73'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Плеа
69'
Замена
К. Носс
️️️️
Ф. Нойхаус
69'
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
65'
Желтая карточка
К. Коне
ГОЛ! 2:2!
К. Гюнтер
Пас отдал
М. Эггештайн
61'
59'
Желтая карточка
А. Плеа
Замена
Д. Шмид
️️️️
Н. Вайсхаупт
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Грифо
49'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
У. Ен Чон
46'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Э. Демирович
46'
13'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
Й. Хофманн
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Бенсебаини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
14
Конор Носс
АП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
11
Чон
9
Демирович
3-2-2-1-2
1
Зоммер
25
Нец
30
Эльведи
5
Байер
22
Ляйнер
5
Бенсебаини
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
17
Кюблер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
17
Кюблер
Вайсхаупт
7
Шмид
7
Шмид
Вайсхаупт
7
Салаи
19
Хаберер
19
Хаберер
7
Салаи
11
Чон
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
11
Чон
9
Демирович
9
Хелер
9
Хелер
9
Демирович
10
Нойхаус
14
Носс
14
Носс
10
Нойхаус
14
Плеа
13
Штиндль
13
Штиндль
14
Плеа
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
5
Байер
7
Херрманн
7
Херрманн
5
Байер
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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