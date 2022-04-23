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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 23 апреля 2022
Айнтрахт
23.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
32'
Э. Н'Дика
66'
Д. Камада
12'
Э. Н'Дика (АГ)
78'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
90'
+1
Желтая карточка
Р. Сков
89'
Замена
К. Нуху
️️️️
И. Бебу
87'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Даббур
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Кнауфф
86'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Камада
79'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Рюттер
Пас отдал
Д. Раум
67'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
67'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
67'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Р. Борре
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Камада
Пас отдал
Э. Н'Дика
66'
63'
Желтая карточка
А. Штиллер
Желтая карточка
Р. Борре
52'
52'
Желтая карточка
С. Пош
46'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Акпогума
ГОЛ! 1:1!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Ф. Костич
32'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Н'Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Фисник Аслани
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
18
Якич
17
Роде
18
Костич
35
Линдстрем
7
Кнауфф
19
Борре
18
Камада
4-2-2-2
1
Бауманн
25
Акпогума
7
Фогт
4
Пош
22
Раум
6
Штиллер
18
Самассеку
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
27
Крамарич
18
Камада
97
Соу
97
Соу
18
Камада
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
19
Борре
10
Хеуге
10
Хеуге
19
Борре
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
7
Кнауфф
9
Пасьенса
9
Пасьенса
7
Кнауфф
9
Бебу
4
Нуху
4
Нуху
9
Бебу
25
Акпогума
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
25
Акпогума
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
9
Даббур
24
Сков
24
Сков
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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