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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 23 апреля 2022
РБ Лейпциг
23.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Унион
46'
Ю. Поульсен
86'
С. Михель
89'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Унион
Желтая карточка
Т. Адамс
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Реннов
90'
+1
Желтая карточка
К. Беренс
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Беренс
Пас отдал
С. Михель
Желтая карточка
Д. Ольмо
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Михель
Пас отдал
Ш. Бекер
85'
Замена
С. Михель
️️️️
Д. Хайнц
85'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
83'
76'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
76'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Нкунку
75'
68'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
А. Шафер
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
64'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
63'
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Кампль
63'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
3
Симакан
4
Орбан
17
Анхелиньо
12
Адамс
20
Мукиэле
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
3
Хайнц
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
21
Премель
13
Шафер
23
Бекер
14
Авонийи
28
Нкунку
8
Собослаи
8
Собослаи
28
Нкунку
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
44
Кампль
27
Лаймер
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
3
Хайнц
11
Михель
11
Михель
3
Хайнц
13
Шафер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
13
Шафер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
16
Андреас Люте
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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