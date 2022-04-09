Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 09 апреля 2022
Кельн
09.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Майнц
60'
Э. Скири
78'
Д. Любичич
82'
Л. Килиан
14'
Ж. Буркардт
55'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Майнц
86'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
86'
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Кор
86'
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Видмер
Замена
Т. Лемперле
️️️️
М. Ут
84'
83'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 3:2!
Л. Килиан
82'
Желтая карточка
А. Модест
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Любичич
Пас отдал
М. Ут
78'
65'
Желтая карточка
А. Сташ
ГОЛ! 1:2!
Э. Скири
Пас отдал
А. Модест
60'
Замена
С. Озкан
️️️️
Я. Хорн
58'
Замена
Л. Шауб
️️️️
О. Дуда
58'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Ф. Кайнц
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Кор
46'
Замена
Д. Немет
️️️️
А. Хак
36'
Желтая карточка
А. Мартин
Желтая карточка
Ю. Хабот
34'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
А. Хак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
14
Йонас Хектор
ОП
6
Эйе Скири
ЦП
8
Ондрей Дуда
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Марвин Обуз
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Швабе
38
Хорн
24
Хабот
15
Килиан
3
Эхизибуе
14
Хектор
6
Скири
11
Кайнц
8
Дуда
27
Модест
13
Ут
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
11
Кайнц
21
Любичич
21
Любичич
11
Кайнц
38
Хорн
6
Озкан
6
Озкан
38
Хорн
8
Дуда
21
Шауб
21
Шауб
8
Дуда
13
Ут
19
Лемперле
19
Лемперле
13
Ут
42
Хак
4
Немет
4
Немет
42
Хак
30
Видмер
18
Бросински
18
Бросински
30
Видмер
31
Кор
7
Штегер
7
Штегер
31
Кор
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
Остались в запасе
Кельн
Майнц
1
Тимо Хорн
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Марвин Обуз
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Марвин Обуз
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Кельн - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерзен
(Штутгарт)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+