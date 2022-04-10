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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 10 апреля 2022
РБ Лейпциг
10.04.2022, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
5'
К. Нкунку
20'
М. Хальстенберг
44'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
80'
Замена
Р. Сков
️️️️
И. Бебу
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Кампль
80'
77'
Желтая карточка
К. Ричардс
Желтая карточка
Н. Мукиэле
76'
71'
Желтая карточка
П. Кадержабек
70'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
70'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
Анхелиньо
️️️️
М. Хальстенберг
63'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
62'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Нкунку
62'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
44'
ГОЛ! 2:0!
М. Хальстенберг
Пас отдал
К. Лаймер
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Собослаи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Гулачи
3
Симакан
24
Гвардиол
4
Орбан
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
44
Кампль
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
28
Нкунку
4-2-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Пош
26
Ричардс
6
Нордтвейт
6
Штиллер
18
Самассеку
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
10
Рюттер
23
Хальстенберг
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
23
Хальстенберг
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
20
Ольмо
44
Кампль
28
Нкунку
15
Поульсен
15
Поульсен
28
Нкунку
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
9
Бебу
24
Сков
24
Сков
9
Бебу
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
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1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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