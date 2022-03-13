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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 13 марта 2022
Байер
13.03.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
67'
К. Шиндлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Кельн
Желтая карточка
К. Демирбай
90'
+2
88'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Ф. Кайнц
76'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Андерссон
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Шиндлер
Пас отдал
Д. Любичич
65'
Желтая карточка
Б. Шмитц
64'
Замена
Д. Любичич
️️️️
О. Дуда
64'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Э. Скири
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Паласиос
64'
Замена
С. Азмун
️️️️
Паулиньо
64'
52'
Желтая карточка
Э. Скири
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
О. Коссуну
46'
Желтая карточка
Э. Паласиос
45'
+1
Замена
А. Адли
️️️️
Ф. Вирц
28'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
25
Паласиос
26
Демирбай
10
Паулиньо
7
Вирц
19
Диаби
27
Аларио
4-1-1-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
6
Озкан
8
Дуда
11
Кайнц
20
Андерссон
27
Модест
31
Коссуну
12
Тапсоба
12
Тапсоба
31
Коссуну
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
25
Паласиос
20
Арангис
20
Арангис
25
Паласиос
7
Вирц
21
Адли
21
Адли
7
Вирц
10
Паулиньо
20
Азмун
20
Азмун
10
Паулиньо
6
Скири
19
Шиндлер
19
Шиндлер
6
Скири
8
Дуда
21
Любичич
21
Любичич
8
Дуда
20
Андерссон
29
Тильманн
29
Тильманн
20
Андерссон
11
Кайнц
19
Лемперле
19
Лемперле
11
Кайнц
Остались в запасе
Байер
Кельн
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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