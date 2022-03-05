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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 05 марта 2022
РБ Лейпциг
05.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
90'
Анхелиньо
38'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
ГОЛ! 1:1!
Анхелиньо
Пас отдал
Д. Собослаи
90'
89'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Гульде
79'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
79'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Э. Демирович
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
79'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
68'
65'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
65'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Н. Шлоттербек
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
59'
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
59'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Кампль
59'
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
24
Гвардиол
4
Орбан
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
3-2-2-1-2
1
Флеккен
3
Линхарт
5
Гульде
4
Шлоттербек
17
Кюблер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
19
Хаберер
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
44
Кампль
20
Ольмо
20
Ольмо
44
Кампль
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
5
Гульде
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
5
Гульде
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
9
Демирович
7
Салаи
7
Салаи
9
Демирович
4
Шлоттербек
25
Сильдийя
25
Сильдийя
4
Шлоттербек
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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