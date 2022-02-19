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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 19 февраля 2022
Аугсбург
19.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
16'
М. Грегоритч
4'
Н. Петерсен
26'
Н. Шлоттербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Фрайбург
87'
Замена
М. Гульде
️️️️
В. Грифо
Замена
Р. Пепи
️️️️
Р. Варгас
81'
75'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
74'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
74'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
74'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Н. Петерсен
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Хан
72'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
Иаго
72'
Желтая карточка
А. Хан
63'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
60'
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Груэсо
60'
55'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
26'
ГОЛ! 1:2!
Н. Шлоттербек
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
32
Фрамбергер
6
Дорш
11
Груэсо
11
Варгас
28
Хан
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
3-3-1-3-1
1
Флеккен
13
Шлоттербек
3
Линхарт
4
Шлоттербек
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
57
Иаго
21
Гюнтер
21
Гюнтер
57
Иаго
11
Груэсо
30
Моравек
30
Моравек
11
Груэсо
28
Хан
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
28
Хан
11
Варгас
9
Пепи
9
Пепи
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
32
Грифо
5
Гульде
5
Гульде
32
Грифо
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
9
Хелер
18
Петерсен
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
41
Уго Сике
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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