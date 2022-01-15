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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Хоффенхайм
Унион - Хоффенхайм: обзор матча 15 января 2022
Унион
15.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
22'
А. Фогльзаммер
73'
Г. Премель
16'
Т. Баумгартль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Хоффенхайм
89'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Б. Очипка
89'
Замена
К. Беренс
️️️️
М. Крузе
89'
89'
Замена
С. Руди
️️️️
С. Пош
85'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Замена
П. Эккель
️️️️
Д. Хайнц
79'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Фогльзаммер
79'
ГОЛ! 2:1!
Г. Премель
73'
72'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Даббур
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Л. Озтюнали
65'
59'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Акпогума
45'
+1
Желтая карточка
М. Даббур
28'
Желтая карточка
К. Акпогума
ГОЛ! 1:1!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
Б. Очипка
22'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Баумгартль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Хоффенхайм
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-3-2-2
16
Люте
32
Баумгартль
31
Кнохе
3
Хайнц
5
Очипка
8
Хедира
28
Триммель
21
Премель
21
Озтюнали
9
Фогльзаммер
10
Крузе
3-2-1-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
26
Ричардс
25
Акпогума
4
Пош
22
Раум
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Даббур
3
Хайнц
6
Эккель
6
Эккель
3
Хайнц
5
Очипка
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
5
Очипка
9
Фогльзаммер
78
Харагучи
78
Харагучи
9
Фогльзаммер
21
Озтюнали
23
Бекер
23
Бекер
21
Озтюнали
10
Крузе
9
Беренс
9
Беренс
10
Крузе
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
4
Пош
13
Руди
13
Руди
4
Пош
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
25
Акпогума
10
Рюттер
10
Рюттер
25
Акпогума
Остались в запасе
Унион
Хоффенхайм
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Унион - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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