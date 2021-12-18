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Хоффенхайм - Боруссия

18.12.2021, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 17 тур Хоффенхайм - Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
30 тур
21 апреля, среда 21:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
13 тур
19 декабря, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
23 тур
22 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
6 тур
28 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 0:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
15 тур
15 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
17 марта, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Хоффенхайм
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
29 тур
15 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 5:3 Боруссия
12 тур
26 ноября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Боруссия
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 18:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
5 тур
15 сентября, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Хоффенхайм
8 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 декабря, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
19 февраля, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
2 тур
23 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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