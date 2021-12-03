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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - РБ Лейпциг
Унион - РБ Лейпциг: обзор матча 03 декабря 2021
Унион
03.12.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
6'
Т. Авонийи
57'
Т. Баумгартль
13'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - РБ Лейпциг
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
80'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
80'
78'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Г. Харагучи
️️️️
М. Крузе
72'
70'
Замена
М. Симакан
️️️️
Л. Клостерманн
70'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Лаймер
65'
Желтая карточка
Д. Собослаи
Желтая карточка
Р. Хедира
64'
64'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Б. Хенрикс
ГОЛ! 2:1!
Т. Баумгартль
57'
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Собослаи
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Т. Баумгартль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Люте
5
Фридрих
32
Баумгартль
31
Кнохе
17
Гисельман
8
Хедира
26
Рюэрсон
21
Премель
23
Бекер
10
Крузе
14
Авонийи
3-3-1-1-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
24
Гвардиол
16
Клостерманн
20
Мукиэле
12
Адамс
17
Анхелиньо
27
Лаймер
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
10
Крузе
78
Харагучи
78
Харагучи
10
Крузе
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
16
Клостерманн
3
Симакан
3
Симакан
16
Клостерманн
27
Лаймер
44
Кампль
44
Кампль
27
Лаймер
39
Хенрикс
10
Форсберг
10
Форсберг
39
Хенрикс
8
Собослаи
9
Бробби
9
Бробби
8
Собослаи
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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