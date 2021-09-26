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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 26 сентября 2021
Фрайбург
26.09.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
6'
Л. Кюблер
25'
Л. Хелер
33'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
88'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Варгас
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
86'
73'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
72'
Замена
А. Майер
️️️️
Н. Дорш
72'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
71'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
У. Ен Чон
71'
Замена
Р. Салаи
️️️️
М. Гульде
71'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Н. Хефлер
61'
46'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Р. Фрамбергер
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
А. Хан
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Грифо
33'
ГОЛ! 2:0!
Л. Хелер
Пас отдал
М. Эггештайн
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кюблер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Флеккен
3
Линхарт
5
Гульде
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
9
Хелер
3-3-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
32
Фрамбергер
6
Дорш
22
Педерсен
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Хефлер
14
Кайтель
14
Кайтель
27
Хефлер
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
5
Гульде
7
Салаи
7
Салаи
5
Гульде
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
11
Чон
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Чон
6
Дорш
10
Майер
10
Майер
6
Дорш
32
Фрамбергер
11
Груэсо
11
Груэсо
32
Фрамбергер
7
Нидерлехнер
97
Йенсен
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
11
Варгас
16
Кордова
16
Кордова
11
Варгас
28
Хан
9
Зекири
9
Зекири
28
Хан
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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