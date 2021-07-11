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Зенит - Карлсруэ

11.07.2021, Воскресенье, 17:30 мск Товарищеские матчи Зенит - Карлсруэ
Товарищеские матчи 2014

6 июля, воскресенье 19:00 Зенит 1:0 Карлсруэ
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