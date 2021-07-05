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Спартак - Шибеник

05.07.2021, Понедельник, 14:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Товарищеские матчи Спартак - Шибеник
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    Рейтинг: +46

    sasa5826 5 июля 2021, 15:28

    Игра идет на матч тв.Спартак порет этот щебеник ,пока 1-0

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    Рейтинг: +1274

    mama1991 5 июля 2021, 14:56

    13.00??? а де игра?

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