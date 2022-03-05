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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хартс
Данди Юнайтед - Хартс: обзор матча 05 марта 2022
Данди Юнайтед
05.03.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
46'
L. Smith
57'
Н. Кларк (П)
1'
Л. Бойс
81'
К. Хэлкетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Хартс
Желтая карточка
M. McNulty
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Хэлкетт
Пас отдал
Б. Маккей
Замена
A. Spörle
️️️️
S. McMann
76'
65'
Желтая карточка
Д. Джиннелли
61'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Д. Суттар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Кларк
57'
Желтая карточка
К. МакДональд
54'
ГОЛ! 1:1!
L. Smith
Пас отдал
Н. Кларк
46'
46'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Н. Аткинсон
39'
Желтая карточка
Э. Симмс
39'
Замена
️️️️
А. Кокрейн
Желтая карточка
К. Батчер
32'
30'
Замена
П. Харинг
️️️️
К. Девлин
23'
Желтая карточка
К. Хэлкетт
8'
Замена
А. Кокрейн
️️️️
Г. Маккей-Стивен
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойс
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Tim Akinola
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
52
Craig Moore
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
1-1-5
33
29
МакДональд
66
Батчер
10
Кларк
36
21
Нисканен
6
Харкс
3-4-3
1
Гордон
13
Аткинсон
3
Кингсли
4
Суттар
6
Банингиме
10
Маккей
11
Маккей-Стивен
14
Девлин
27
Бойс
4
Хэлкетт
9
Симмс
33
3
3
33
4
Суттар
6
Сиббик
6
Сиббик
4
Суттар
14
Девлин
5
Харинг
5
Харинг
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
20
Кокрейн
20
Кокрейн
11
Маккей-Стивен
13
Аткинсон
11
Джиннелли
11
Джиннелли
13
Аткинсон
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хартс
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Tim Akinola
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
52
Craig Moore
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Tim Akinola
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
52
Craig Moore
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Данди Юнайтед - Хартс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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