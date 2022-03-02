Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди Юнайтед
Ливингстон - Данди Юнайтед: обзор матча 02 марта 2022
Ливингстон
02.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
23'
С. Питтман
83'
Р. Эдвардс (АГ)
2'
L. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Данди Юнайтед
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Эдвардс
83'
Замена
О. Бэйли
️️️️
А. Форрест
80'
Замена
S. Soto
️️️️
Б. Андерсон
70'
67'
Замена
К. МакДональд
️️️️
К. Батчер
50'
Желтая карточка
И. Нисканен
ГОЛ! 1:1!
С. Питтман
Пас отдал
Б. Андерсон
23'
13'
Замена
Н. Кларк
️️️️
Т. Уотт
2'
ГОЛ! 0:1!
L. Smith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
36
M. McNulty
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
10
Archie Meekison
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
1-3-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
29
Пенрис
19
Андерсон
7
40
Омеонга
5
Фицуотер
1-5
4
66
Батчер
32
Уотт
6
Харкс
21
Нисканен
2
14
Форрест
27
Бэйли
27
Бэйли
14
Форрест
19
Андерсон
11
11
19
Андерсон
66
Батчер
29
МакДональд
29
МакДональд
66
Батчер
32
Уотт
10
Кларк
10
Кларк
32
Уотт
Остались в запасе
Ливингстон
Данди Юнайтед
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Archie Meekison
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Archie Meekison
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Ливингстон - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
Все
Ливингстон
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+