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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Миррен
Селтик - Сент-Миррен: обзор матча 02 марта 2022
Селтик
02.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Миррен
55'
К. Картер-Викерс
81'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Миррен
Замена
Й. Идегучи
️️️️
К. МакГрегор
87'
Желтая карточка
К. Дембеле
86'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Жота
84'
ГОЛ! 2:0!
К. МакГрегор
81'
79'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
А. Пауэр
75'
Замена
М. Фрэйзер
️️️️
С. Тансер
75'
Замена
J. Henderson
️️️️
Д. Джонс
Замена
Н. Биттон
️️️️
М. О'Райли
65'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
65'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Р. Хатате
64'
64'
Замена
И. Брофи
️️️️
Г. Килти
64'
Замена
А. Грейв
️️️️
К. Мэйн
55'
Желтая карточка
С. Тансер
ГОЛ! 1:0!
К. Картер-Викерс
55'
Желтая карточка
К. МакГрегор
49'
45'
+1
Желтая карточка
Ч. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
13
Алекс Гогич
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
11
Абада
38
Маэда
3-1-2-5
2
Тейт
17
Тансер
15
13
Гогич
4
Пауэр
11
Джонс
18
Данн
30
Мэйн
31
Анвик
5
Шонесси
11
Килти
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
33
О'Райли
55
Биттон
55
Биттон
33
О'Райли
42
МакГрегор
7
Идегучи
7
Идегучи
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Рогич
7
Рогич
5
Хатате
7
Жота
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Жота
17
Тансер
22
Фрэйзер
22
Фрэйзер
17
Тансер
4
Пауэр
21
Эрхахон
21
Эрхахон
4
Пауэр
11
Джонс
17
17
11
Джонс
30
Мэйн
21
Грейв
21
Грейв
30
Мэйн
11
Килти
27
Брофи
27
Брофи
11
Килти
Остались в запасе
Селтик
Сент-Миррен
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
36
Dean Lyness
ВР
8
Райан Флинн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
8
Райан Флинн
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Селтик - Сент-Миррен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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