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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Ливингстон
Данди - Ливингстон: обзор матча 26 февраля 2022
Данди
26.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Ливингстон
6'
Б. Андерсон
18'
С. Питтман
21'
Б. Андерсон
65'
Д. Фицуотер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Ливингстон
85'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
С. Питтман
Замена
P. McGowan
️️️️
M. Anderson
81'
81'
Замена
C. Chukwuemeka
️️️️
А. Форрест
81'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
Д. Пенрис
72'
Замена
S. Soto
️️️️
Б. Андерсон
65'
ГОЛ! 0:4!
Д. Фицуотер
Пас отдал
А. Форрест
Замена
J. Marshall
️️️️
Д. Маллен
60'
Желтая карточка
В. Дэйли-Кэмпбелл
49'
Замена
C. Adam
️️️️
S. Byrne
46'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Маллиган
46'
Желтая карточка
Д. Маллен
29'
Замена
P. McMullan
️️️️
Z. Ibsen Rossi
23'
21'
ГОЛ! 0:3!
Б. Андерсон
Пас отдал
Н. Девлин
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Питтман
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
3-3-5
20
Дэйли-Кэмпбелл
6
2
8
8
8
Маллиган
5
Суини
13
7
Радден
21
Маллен
4
1-3-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
19
Андерсон
5
Фицуотер
14
Форрест
40
Омеонга
29
Пенрис
21
Маллен
3
3
21
Маллен
8
10
10
8
8
Маллиган
38
МакГинн
38
МакГинн
8
Маллиган
8
26
26
8
4
10
10
4
8
Питтман
22
Шайнни
22
Шайнни
8
Питтман
29
Пенрис
3
Лонгридж
3
Лонгридж
29
Пенрис
19
Андерсон
11
11
19
Андерсон
14
Форрест
23
23
14
Форрест
Остались в запасе
Данди
Ливингстон
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди - Ливингстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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Данди
Ливингстон
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2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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