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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Миррен
Ливингстон - Сент-Миррен: обзор матча 19 февраля 2022
Ливингстон
19.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
55'
Б. Андерсон
78'
Г. Килти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Сент-Миррен
Желтая карточка
Д. Пенрис
90'
+3
83'
Красная карточка
Ч. Данн
78'
ГОЛ! 1:1!
Г. Килти
71'
Замена
К. Мэйн
️️️️
А. Грейв
64'
Замена
J. Henderson
️️️️
А. Гогич
ГОЛ! 1:0!
Б. Андерсон
Пас отдал
Н. Девлин
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
13
Алекс Гогич
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
1-3-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
29
Пенрис
7
19
Андерсон
40
Омеонга
5
Фицуотер
2-1-3-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
13
Гогич
4
Пауэр
25
Ронан
11
Джонс
21
Грейв
11
Килти
18
Данн
5
Шонесси
31
Анвик
13
Гогич
17
17
13
Гогич
21
Грейв
30
Мэйн
30
Мэйн
21
Грейв
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Миррен
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Миррен
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Сент-Миррен
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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2016.04.29 20:10
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