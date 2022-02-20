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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди
Селтик - Данди: обзор матча 20 февраля 2022
Селтик
20.02.2022, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Данди
34'
Г. Якумакис
37'
Г. Якумакис
86'
Г. Якумакис
26'
Д. Маллен
60'
Р. Суини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Данди
90'
Замена
З. Радден
️️️️
Z. Ibsen Rossi
Желтая карточка
Г. Якумакис
87'
ГОЛ! 3:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
Э. Ролстон
86'
82'
Желтая карточка
C. Kerr
82'
Замена
L. Fontaine
️️️️
M. Anderson
Замена
Н. Биттон
️️️️
М. О'Райли
79'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Р. Хатате
67'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
67'
60'
ГОЛ! 2:2!
Р. Суини
Пас отдал
Н. МакГинн
53'
Замена
Л. МакКован
️️️️
P. McMullan
53'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Маллиган
ГОЛ! 2:1!
Г. Якумакис
37'
ГОЛ! 1:1!
Г. Якумакис
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маллен
Пас отдал
P. McMullan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
38
Маэда
7
Якумакис
3-3-5
20
Дэйли-Кэмпбелл
2
6
8
Маллиган
8
8
13
5
Суини
4
10
21
Маллен
33
О'Райли
55
Биттон
55
Биттон
33
О'Райли
5
Хатате
7
Рогич
7
Рогич
5
Хатате
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
8
4
4
8
8
Маллиган
38
МакГинн
38
МакГинн
8
Маллиган
10
14
МакКован
14
МакКован
10
4
7
Радден
7
Радден
4
Остались в запасе
Селтик
Данди
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
30
Harrison Sharp
ВР
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Селтик - Данди
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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