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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 09 февраля 2022
Сент-Миррен
09.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
42'
К. Ронан (П)
28'
C. Hendry (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
86'
Замена
С. Мэй
️️️️
T. Gallacher
82'
Желтая карточка
C. Hendry
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Тейт
73'
65'
Замена
C. Gilmour
️️️️
C. MacPherson
63'
Желтая карточка
Л. Гордон
59'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Санг
59'
Замена
J. Butterfield
️️️️
Д. МакКарт
59'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
М. Дэвидсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Ронан
42'
33'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
C. Hendry
Желтая карточка
М. Фрэйзер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
13
Алекс Гогич
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
27
Петер Урминский
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
2-1-3-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
13
Гогич
11
Джонс
25
Ронан
4
Пауэр
21
Грейв
5
Шонесси
18
Данн
11
Килти
31
Анвик
4-1-5
28
Кларк
5
МакКарт
6
Клири
8
4
Гордон
8
Дэвидсон
14
10
Санг
45
3
21
Кроуфорд
2
Тейт
8
Флинн
8
Флинн
2
Тейт
10
Санг
2
Браун
2
Браун
10
Санг
5
МакКарт
29
29
5
МакКарт
8
99
99
8
3
17
Мэй
17
Мэй
3
8
Дэвидсон
9
Бэйр
9
Бэйр
8
Дэвидсон
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
27
Петер Урминский
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
27
Петер Урминский
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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2024.08.18 13:47
2
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