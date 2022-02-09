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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди
Хартс - Данди: обзор матча 09 февраля 2022
Хартс
09.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Данди
21'
Э. Симмс
51'
Т. Сиббик (АГ)
78'
Д. Маллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Данди
90'
+3
Желтая карточка
S. Byrne
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Б. Банингиме
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Маллен
Пас отдал
Н. МакГинн
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Б. Маккей
75'
72'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
З. Радден
66'
Желтая карточка
З. Радден
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Э. Халидэй
65'
64'
Замена
M. Anderson
️️️️
Д. Маллиган
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Сиббик
40'
Желтая карточка
C. Adam
ГОЛ! 1:0!
Э. Симмс
Пас отдал
Б. Маккей
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди
4
Liam Fontaine
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
14
Кэмерон Девлин
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
4
Суттар
11
Халидэй
3
Кингсли
4
6
Сиббик
5
Харинг
6
Банингиме
10
Маккей
27
Бойс
9
Симмс
3-3-5
4
2
6
8
Маллиган
8
26
13
5
Суини
10
7
Радден
21
Маллен
6
Банингиме
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
6
Банингиме
10
Маккей
7
Вудберн
7
Вудберн
10
Маккей
11
Халидэй
11
Джиннелли
11
Джиннелли
11
Халидэй
7
Радден
38
МакГинн
38
МакГинн
7
Радден
8
Маллиган
8
8
8
Маллиган
Остались в запасе
Хартс
Данди
13
Росс Стюарт
ВР
14
Кэмерон Девлин
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
30
Harrison Sharp
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
14
Кэмерон Девлин
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Хартс - Данди
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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