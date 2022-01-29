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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди Юнайтед
Селтик - Данди Юнайтед: обзор матча 29 января 2022
Селтик
29.01.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
90'
Л. Абада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Данди Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
D. Glass
Желтая карточка
Л. Абада
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Абада
Пас отдал
Жота
90'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Г. Якумакис
83'
Вторая желтая
Н. Биттон
81'
79'
Замена
D. Glass
️️️️
A. Meekison
79'
Замена
P. Pawlett
️️️️
Т. Уотт
75'
Желтая карточка
К. Батчер
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
Р. Хатате
68'
Замена
Б. Доук
️️️️
Э. Ролстон
68'
Желтая карточка
Н. Биттон
64'
62'
Замена
M. McNulty
️️️️
Н. Кларк
Замена
Й. Юранович
️️️️
Л. Скейлз
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
5
Рео Хатате
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Харт
5
Скейлз
56
Ролстон
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
55
Биттон
5
Хатате
33
О'Райли
49
Форрест
11
Абада
7
Якумакис
1-1-5
33
63
Левитт
6
Харкс
31
Зигрист
66
Батчер
21
Нисканен
10
56
Ролстон
11
Доук
11
Доук
56
Ролстон
5
Хатате
32
Тэйлор
32
Тэйлор
5
Хатате
5
Скейлз
18
Юранович
18
Юранович
5
Скейлз
7
Якумакис
16
МакКарти
16
МакКарти
7
Якумакис
10
21
21
10
32
Уотт
8
8
32
Уотт
10
Кларк
36
36
10
Кларк
Остались в запасе
Селтик
Данди Юнайтед
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Жота
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Жота
ЛВ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Селтик - Данди Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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