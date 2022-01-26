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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди
Сент-Джонстон - Данди: обзор матча 26 января 2022
Сент-Джонстон
26.01.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Данди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Данди
Замена
С. Мэй
️️️️
C. Hendry
85'
81'
Замена
A. Jakubiak
️️️️
Л. Гриффитс
76'
Желтая карточка
C. Kerr
Желтая карточка
Л. Гордон
65'
51'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Л. МакКован
51'
Замена
C. Adam
️️️️
P. McGowan
Замена
К. Кейн
️️️️
N. Çiftçi
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
3-2-2-2
28
Кларк
2
Браун
5
МакКарт
4
Гордон
8
24
8
Дэвидсон
29
14
7
2-4-4
1
2
4
8
8
16
10
29
Гриффитс
14
МакКован
5
Суини
10
7
20
Кейн
20
Кейн
7
14
17
Мэй
17
Мэй
14
10
26
26
10
14
МакКован
38
МакГинн
38
МакГинн
14
МакКован
29
Гриффитс
15
15
29
Гриффитс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Данди
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
30
Harrison Sharp
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
Данди
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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