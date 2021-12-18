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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хартс
Данди - Хартс: обзор матча 18 декабря 2021
Данди
18.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Хартс
75'
Д. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Хартс
Желтая карточка
Д. Маллен
85'
80'
Желтая карточка
Д. Суттар
Замена
A. Jakubiak
️️️️
Л. МакКован
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уокер
74'
Замена
A. McEneff
️️️️
Б. Вудберн
59'
Желтая карточка
Д. Уокер
Желтая карточка
Л. Гриффитс
58'
58'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Г. Маккей-Стивен
Желтая карточка
P. McGowan
54'
Желтая карточка
M. Anderson
47'
24'
Замена
А. Кокрейн
️️️️
С. Кингсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Jordan McGhee
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
10
Барри Маккей
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
15
A. Jakubiak
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
20
Алекс Кокрейн
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
3-3-4
1
6
4
2
10
8
16
21
Маллен
10
29
Гриффитс
14
МакКован
4-4-1-1
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
11
Халидэй
4
5
Харинг
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
10
Маккей
7
Вудберн
4
Хэлкетт
14
МакКован
15
15
14
МакКован
3
Кингсли
20
Кокрейн
20
Кокрейн
3
Кингсли
7
Вудберн
8
8
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
7
Уокер
7
Уокер
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Данди
Хартс
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Данди - Хартс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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