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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Ливингстон
Данди Юнайтед - Ливингстон: обзор матча 11 декабря 2021
Данди Юнайтед
11.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ливингстон
66'
А. Обилейе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Ливингстон
Замена
️️️️
D. Glass
87'
Замена
L. Appere
️️️️
Н. Кларк
86'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
81'
Желтая карточка
Ж. Фукс
81'
79'
Желтая карточка
Д. Холт
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Обилейе
63'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Б. Андерсон
58'
Желтая карточка
Н. Девлин
56'
Замена
С. Питтман
️️️️
С. Омеонга
52'
Замена
О. Бэйли
️️️️
К. Монтано
45'
Желтая карточка
Д. МакМиллан
Желтая карточка
D. Glass
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
14
Florent Hoti
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
2-1-5
4
33
63
Левитт
6
Харкс
31
Зигрист
10
Кларк
7
Фукс
8
2-2-5
4
МакМиллан
67
Обилейе
2
Девлин
8
Холт
19
Андерсон
5
Фицуотер
29
Пенрис
40
Омеонга
26
Монтано
10
Кларк
9
9
10
Кларк
21
21
40
Омеонга
8
Питтман
8
Питтман
40
Омеонга
19
Андерсон
22
Шайнни
22
Шайнни
19
Андерсон
26
Монтано
27
Бэйли
27
Бэйли
26
Монтано
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Ливингстон
31
Тревор Карсон
ВР
14
Florent Hoti
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
16
Шон Келли
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
14
Florent Hoti
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди Юнайтед - Ливингстон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Ливингстон
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2023.09.23 20:29
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