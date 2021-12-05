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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Селтик
Данди Юнайтед - Селтик: обзор матча 05 декабря 2021
Данди Юнайтед
05.12.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
19'
Т. Рогич
40'
Д. Тернбулл
81'
Л. Скейлз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Селтик
81'
ГОЛ! 0:3!
Л. Скейлз
Пас отдал
Л. Абада
75'
Замена
Л. Скейлз
️️️️
Г. Тэйлор
70'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
Желтая карточка
К. Батчер
61'
Замена
К. Батчер
️️️️
L. Appere
52'
46'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тернбулл
Пас отдал
К. МакГрегор
20'
Желтая карточка
К. Старфельт
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
Пас отдал
К. Картер-Викерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
1-5
4
6
Харкс
10
Кларк
9
7
Фукс
8
4-3-3
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
10
Джонстон
42
МакГрегор
14
Тернбулл
49
Форрест
7
Рогич
7
Фурухаси
9
66
Батчер
66
Батчер
9
32
Тэйлор
5
Скейлз
5
Скейлз
32
Тэйлор
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Селтик
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
36
Darren Watson
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Данди Юнайтед - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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